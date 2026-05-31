Un authentique exploit pour Simon Ehammer

Comme Annik Kälin, Simon Ehammer a brillé de mille feux à Götzis. L'Appenzellois s'est , quant ...
Un authentique exploit pour Simon Ehammer

Un authentique exploit pour Simon Ehammer

Photo: KEYSTONE/LUKA KOLANOVIC

Comme Annik Kälin, Simon Ehammer a brillé de mille feux à Götzis. L'Appenzellois s'est , quant à lui, imposé dans le décathlon avec un nouveau record de Suisse.

Il a réussi un total de 8778 pour améliorer le record qu'il avait établi l'an dernier lors de ce même concours de 203 points. Il a devancé le Champion du monde Leo Neugebauer. A 26 ans, il a signé l'un des plus beaux exploits de sa carrière avec son record du monde de l'heptathlon (6670 points) et les 8,51 m à la longueur réussis samedi pour annoncer la couleur dans ce décathlon.

Les 13''48 au 110 m haies pour atteindre la barrière des 1000 points, les 10''41 au 100 m furent les autres moments forts de son concours. Simon Ehammer a également livré la marchandise dans les disciplines où il était le plus 'vulnérable' avec un 15,15 m au poids, un 41,09 m au disque et un 54,38 m au javelot. Enfin, il a conclu avec un chrono de 4'43''22 sur 1500 pour s'offrir une marge de 4 secondes sur Leo Neugebauer.

/ATS
 

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