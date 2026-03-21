Un 60 m haies de rêve pour Ehammer

Simon Ehammer a frappé fort lors de la première épreuve de la deuxième journée de l'heptathlon ...
Un 60 m haies de rêve pour Ehammer

Un 60 m haies de rêve pour Ehammer

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Simon Ehammer a frappé fort lors de la première épreuve de la deuxième journée de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Torun.

L'Appenzellois a couru le 60 m haies en 7''52, soit le meilleur temps jamais réalisé dans cette discipline lors d'un heptathlon.

Ce chrono lui rapporte 1106 points, soit plus que les 8m15 réussis vendredi à la longueur (1099). Il lui permet de reprendre le large après cinq épreuves: Simon Ehammer possède 214 points d'avance sur son dauphin américain Kyle Garland. Avec 4804 points au total, il est toujours sur les bases du record de Suisse (6506 points) et du record d'Europe de Sander Skotheim (6558).

Une seule des deux Suissesses en lice sur 60 m a par ailleurs atteint les demi-finales. La Vaudoise Léonie Pointet (7''21) s'est qualifiée à la place en terminant 3e de la première série, alors que la Tessinoise Ajla Del Ponte (7''25) a échoué à... un millième de seconde du troisième et dernier ticket attribué au temps. Les demi-finales sont prévues à 20h14, la finale à 21h20.

/ATS
 

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