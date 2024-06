Troisièmes JO individuels pour Simone Manuel

Simone Manuel, championne olympique du 100 m libre en 2016, a remporté le 50 m libre des 'US Trials' dimanche à Indianapolis. Elle se qualifie ainsi en individuel pour ses troisièmes Jeux.

Manuel (27 ans) s'est imposée en 24''13 pour deux centièmes de seconde devant Gretchen Walsh, qui avait établi un nouveau record du monde du 100 m papillon au début des trials. 'J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, mais je n'étais pas très confiante après avoir établi le 4e temps des demi-finales', a expliqué Manuel.

'J'ai passé beaucoup de temps à revisionner mes victoires. Je voulais retrouver cette Simone, parce que je sais que je suis une championne, et je l'ai prouvé ce soir (dimanche)', a poursuivi Simone Manuel.

Eblouissante aux Jeux de Rio en 2016 (or sur 100 m libre et 4x100 m 4 nages, argent du 50 m libre et du 4x100 m libre), Manuel avait été en difficulté à Tokyo en 2021 (bronze du relais 4x100 m libre), épuisée par un sur-entraînement.

'Ma dernière expérience a été difficile, mais j'ai des coéquipières incroyables qui m'avaient aidé à traverser cela, donc j'ai simplement hâte de m'amuser cet été avec Team USA', a ajouté la nageuse, également qualifiée pour le relais 4x100 m libre à Paris grâce à sa 4e place sur 100 m libre mercredi.

/ATS