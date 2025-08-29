Trois jours de Fête fédérale de lutte lancés à Mollis (GL)

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s'est ouverte vendredi matin à Mollis (GL), dans la commune de Glaris-Nord. Environ 350'000 personnes y sont attendues jusqu'à dimanche, alors que le canton compte près de dix fois moins d'habitants.

Jamais le plus important tournoi de lutte suisse n'était venu auparavant dans le canton de Glaris. La cérémonie d'ouverture du grand évènement triennal a eu lieu à 10h00. Dès samedi matin, 274 lutteurs venus de toute la Suisse vont s'affronter dans l'arène temporaire géante d'une capacité de 56'500 places. Le combat final est prévu dimanche à 16h45. Il consacrera le nouveau 'roi de la lutte suisse'.

La plus grande arène temporaire au monde

Le site de la fête s'étale sur 70 hectares. Il compte notamment 40 stands de restauration, dix tentes pour abriter les visiteurs et 696 cabines de toilettes.

Durant le week-end, jusqu'à 270'000 litres de bière et 24'000 litres de vin seront servis, de même que 450'000 saucisses, quatre tonnes de pain et 125'000 cafés. Les places dans la plus grande arène provisoire du monde sont payantes, mais l'accès au reste du site de la fête est gratuit.

Public incité à venir en transports publics

Les organisateurs, qui ont mis au point leur projet durant 15 ans, appellent les visiteurs à venir à Mollis en transports publics. Les CFF et les SOB ont prévu 500 longs trains spéciaux d'un total de 170'000 places.

Les quais de la gare de Näfels (GL) ont été allongés provisoirement pour l'occasion. La gare désaffectée de Weesen (SG) a même été rouverte et agrandie temporairement. Le trafic automobile dans la région est fortement restreint, notamment par la fermeture de cols et de sorties d'autoroute.

Des ponts provisoires et un taureau géant

Des militaires et des membres de la protection civile ont effectué près de 9000 jours de service pour contribuer à aménager les lieux. L'armée a installé notamment trois ponts piétons provisoires sur la rivière Linth.

Un taureau géant en bois, baptisé 'Max', trône sur le site. Plus de 500 apprentis issus de 220 entreprises ont façonné la sculpture culminant à 20 mètres.

La dernière Fête fédérale de lutte s'est déroulée en 2022 à Pratteln (BL). La prochaine aura lieu en 2028 à Thoune (BE).

/ATS