Trois fois l'or et une fois l'argent pour la Suisse

La Suisse a décroché ses premières médailles d'or aux Mondiaux à Bakou. Anja Senti s'est assurée le titre au tir couché non olympique à la carabine (50 m) et a aidé l'équipe pour l'or.

Chiara Leone et Jan Lochbihler se sont eux imposés en mixte.

La Bernoise, qui participait pour la première fois à une compétition internationale à 50 m en Azerbaïdjan, avait remporté l'or à 300 m l'année précédente aux Championnats du monde au Caire. La jeune femme de 26 ans a devancé la Finlandaise Marianne Palo et l'Allemande Jolyn Beer avec 627,7 points.

Senti n'a pas été la seule à se montrer convaincante à Bakou, les deux autres Suissesses ont été efficaces. Chiara Leone, qui s'était classée 14e dans la même discipline l'an dernier, a obtenu une remarquable 5e place avec 624,9 points. La troisième Suissesse, Sarina Hitz, qui avait remporté la médaille d'argent au Caire, s'est classée 30e, ce qui a également permis à la Suisse de remporter le classement par équipe.

Dans l'épreuve mixte du 50 m couché, les Suisses ont poursuivi sur leur lancée. Chiara Leone a remporté l'or avec Jan Lochbihler, qui avait gagné le bronze en individuel mardi. Les deux ont réussi 1249,7 points, soit 2,5 points de plus que Sarina Hitz et Christoph Dürr, qui avec leur deuxième place et la médaille d'argent, ont parachevé le triomphe de la délégation suisse dans cette épreuve.

