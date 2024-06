Trois coups d'avance pour Bryson DeChambeau

Bryson DeChambeau a pris la main à l'US Open de Pinehurst. L'Américain compte trois coups d'avance sur un trio dont fait partie le Français Matthieu Pavon.

En Caroline du Nord, Bryson DeChambeau a réussi une superbe journée (67) avec six birdies, mais ternie par un double bogey au trou no 16 qui l'empêche de prendre complètement le large. Derrière lui, Mathieu Pavon partage la deuxième place à trois coups avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Américain Patrick Cantlay. Seuls huit joueurs se trouvent sous le par après trois tours, une rareté, sur un parcours difficile aux greens en forme de dôme qui ont enterré de nombreux espoirs.

'Incroyable, j'ai réussi de nombreux très bons putts. J'essaie de jouer un golf 'ennuyeux'. Le milieu des greens est stable, donc je vise là pour assurer le coup en deux putts', souligne Bryson DeChambeau, vainqueur de l'US Open 2020, qui joue désormais pour le circuit concurrent LIV, financé par l'Arabie Saoudite.

Mathieu Pavon peut, pour sa part, rêver d'un succès sur le parcours intraitable de Pinehurst, qui ferait de lui le deuxième Français, chez les hommes, à remporter un majeur, plus de 100 ans après le triomphe d'Arnaud Massy lors du British Open en 1907.

Agé de 31 ans, Mathieu Pavon avait remporté le tournoi de Torrey Pines en janvier puis s'était classé 12e du prestigieux Masters en avril, deux résultats inédits pour un golfeur tricolore. Le Français a rendu samedi une carte de 69 (1 sous le par), grâce à trois birdies sur la première moitié du parcours, avant de commettre deux bogeys ensuite.

/ATS