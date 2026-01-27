Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

L'équipe de Suisse et l'Islande ont terminé dos à dos mardi à l'Euro 2026 (38-38). Ce match ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Johan Nilsson

L'équipe de Suisse et l'Islande ont terminé dos à dos mardi à l'Euro 2026 (38-38). Ce match nul à Malmö enterre les derniers maigres espoirs des Suisses de se qualifier pour les demi-finales.

Après un match nul contre la Hongrie (29-29) et une défaite face à la Croatie (28-24), les Helvètes ne comptent que deux points dans le groupe II du tour principal. Même une victoire lors de leur dernier match ne suffirait pas aux hommes d'Andy Schmid pour rallier le dernier carré.

Ces derniers ont toutefois livré une belle face à une nation de handball. Ils auraient même pu s'imposer avec un peu plus de solidité dans le 'money time'. Mais comme face aux Féroé lors du tour préliminaire et à la Hongrie, ils ont été rejoints sur le fil.

La Suisse aura l'occasion de finir sur une bonne note face à l'un des pays hôtes. Elle affrontera la Suède mercredi (20h30) pour son dernier match du tournoi.

/ATS
 

