Tardif renonce à la prochaine saison pour aider son prochain

Un premier joueur renonce à disputer la saison 2020/2021 de NFL en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, vainqueur du dernier Super Bowl avec les Kansas City Chiefs, préfère aider son prochain en cette situation de crise.

Laurent Duvernay-Tardif (29 ans) a la particularité de posséder un diplôme de médecine, obtenu en 2018. 'Mon expérience sur les premières lignes au printemps dernier m'a apporté une perspective différente face à la pandémie et le stress qu'elle met sur le système de santé', explique sur son compte Twitter le Canadien, qui a travaillé au sein d'un centre hospitalier ce printemps au Québec.

'Si je suis amené à me retrouver dans une situation comportant des risques significatifs, je le ferai en traitant des patients', souligne Laurent Duvernay-Tardif, qui profite d'une clause échappatoire ('opt out') négociée par le syndicat des joueurs et la NFL. Il touchera ainsi une compensation de 150'000 dollars durant le prochain exercice, renonçant aux 2,75 millions de son contrat.

'Cette décision a été l'une des plus difficiles que j'ai dû prendre dans ma vie. Ceci dit, considérant les risques de santé, je dois faire ce qui est le mieux pour moi', explique encore le premier Québécois à avoir remporté le titre suprême en NFL.

