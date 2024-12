Tadesse Abraham bat le record de Suisse pour son dernier marathon

Tadesse Abraham a une nouvelle fois créé la surprise pour le dernier marathon de sa carrière dimanche à Valence.

Le Genevois de 42 ans a tout simplement battu son record de Suisse, parcourant les 42,195 km en 2h04'40.

Dans des conditions idéales, Abraham a toujours couru à la limite, mais de manière contrôlée. Il a tenu son objectif de 1h02 à la marque du semi-marathon et a pu ensuite poursuivre sur sa lancée, parmi les meilleurs.

Au final, le futur retraité s'est classé cinquième, le Kényan de 29 ans Sebastian Sawe ayant remporté son premier marathon en 2h02'05. Abraham a amélioré pour la cinquième fois le record de Suisse, cette fois-ci de 21 secondes, son précédent chrono de référence ayant été établi en mars dernier à Barcelone (2h05'01).

Grâce aux développements dans le domaine des chaussures, l'Erythréen d'origine peut encore battre des records à plus de 40 ans. Et c'est aussi un vétéran en pleine forme. Dans sa catégorie d'âge, seule la star mondiale Kenenisa Bekele a couru une fois un marathon plus vite (Valence 2023, 2h04'19).

Encore trois courses sur route

Tadesse Abraham va maintenant faire une petite tournée d'adieux en Suisse et participer à la Course de l'Escalade à Genève, à la Course de Noël à Sion et à la Zürcher Silvesterlauf.

Pendant plus de dix ans, il a été l'une des figures de proue de l'athlétisme suisse. Lors des Championnats d'Europe 2014 à Zurich, il a pu représenter pour la première fois son pays d'accueil. Depuis, il n'a cessé de convaincre chaque année avec des performances impressionnantes au plus haut niveau.

Son palmarès comprend trois participations aux Jeux olympiques (avec un 7e rang à Rio en 2016), deux marathons mondiaux et quatre participations aux championnats d'Europe. Il a connu l'apogée de sa carrière aux championnats d'Europe 2016 à Amsterdam, où il a été sacré champion d'Europe du semi-marathon en individuel et par équipe.

