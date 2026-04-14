Swiss Olympic adresse un avertissement à Fischer

Swiss Olympic se dit 'surprise et irritée' que le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer ...
Swiss Olympic adresse un avertissement à Fischer

Swiss Olympic adresse un avertissement à Fischer

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Swiss Olympic se dit 'surprise et irritée' que le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer ait participé aux JO 2022 sans être vacciné contre le Covid et en étant muni d'un certificat falsifié.

L'affaire a été rendue publique lundi soir.

Dans une prise de position obtenue par la chaîne SRF auprès de l'association faîtière du sport suisse, Swiss Olympic estime, bien qu'elle comprenne la situation personnelle de Patrick Fischer, que cette démarche représentait un risque considérable, tant pour l'entraîneur lui-même que pour son équipe et l'ensemble de la délégation suisse.

Swiss Olympic précise qu'elle n’avait pas eu connaissance du manquement de Fischer et qu'elle n'était pas non plus responsable de la vérification des certificats Covid présentés. Dans le même temps, la faîtière souligne que la transparence et la confiance mutuelle constituent des principes fondamentaux dans les relations avec les fédérations et les participants. Selon elle, Patrick Fischer a enfreint ces principes en lui fournissant de fausses informations.

/ATS
 

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