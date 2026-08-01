Super League: Thoune corrigé 6-0 par Young Boys

Young Boys a marqué les esprits samedi lors de la 2e journée de Super League. A Thoune, les hommes de Gerardo Seoane ont infligé une sévère défaite 6-0 au tenant du titre.

Dominant son adversaire à tous les niveaux, YB a démarré sur les chapeaux de roue. Après 33 minutes, le club de la capitale menait déjà 3-0, grâce à des réussites de Joël Monteiro (10e), Lewin Blum (24e) et d'Edimilson Fernandes, qui s'est défait de deux défenseurs pour marquer.

En deuxième période, Samuel Essende a encore creusé l'écart sur penalty à la 55e, suite à une faute de Nicolas Bürgy dans la surface. Comme face à Sion le week-end dernier, l'attaquant n'a pas tremblé pour envoyer le cuir au fond des filets. Kastriot Imeri, qui était en prêt à Thoune la saison dernière, a porté le score à 5-0 (68e), avant qu'Essende ne s'offre sa 4e réalisation de la saison à la 90e.

Maîtrisée de bout en bout, cette rencontre pourrait marquer un tournant pour YB, qui s'avance comme l'un des prétendants au titre. Pour la première fois sous l'ère Seoane, les Bernois ont enchaîné cinq matches sans défaite, et ont déjà inscrit dix buts par six joueurs différents en deux journées.

/ATS