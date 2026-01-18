Super League: Sion ramène un point de Bâle

Sion n'a pas démérité mais a concédé le nul 1-1 à Bâle lors de la 20e journée de Super League ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Sion n'a pas démérité mais a concédé le nul 1-1 à Bâle lors de la 20e journée de Super League. Surpris d'entrée, les hommes de Didier Tholot ont trouvé les ressources pour égaliser en seconde période.

Mis sous pression d'entrée par les Rhénans, Sion n'est pas parvenu à enchaîner après leur victoire à Tourbillon mercredi face à la lanterne rouge Winterthour. Cinquièmes au classement, les Valaisans restent la meilleure équipe romande grâce à leurs 31 unités, à deux points du FCB, quatrième.

Bâle a pris le contrôle de la rencontre dès la 4e minute. Sur un coup franc de Xherdan Shaqiri, Flavius Daniliuc a frappé un boulet de canon à bout portant pour transpercer le dernier rempart sédunois Anthony Racioppi.

Racioppi encore décisif

Le portier valaisan a cependant eu la main ferme pour dévier le tir entrant d'Andrej Bacanin à la 18e. En deuxième mi-temps, le meilleur buteur de Sion Rilind Nivokazi a trouvé Liam Chiperfield pour l'égalisation à la 58e, tandis que Shaqiri a vu son tir de la 75e stoppé par un Racioppi attentif.

Thoune continue sa marche vers le titre

À Zurich, Thoune s'est joué de Grasshopper 3-1. Emerin Rastoder (5e) puis Kastriot Imeri (9e) ont rapidement mis les Bernois en orbite. Malgré la réduction du score des Sauterelles attribuée au malheureux portier thounois Niklas Steffen (50e), Fabio Fehr a mis les siens à l'abri à la 69e pour assurer au leader du championnat une 3e victoire de rang.

Les hommes de Mauro Lustrinelli comptent désormais six points d'avance sur leur poursuivant Saint-Gall, qui compte un match de moins.

/ATS
 

