Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Mené 2-0 à la mi-temps, Grasshopper a renversé la situation face à Winterthour et s'est imposé ...
Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Mené 2-0 à la mi-temps, Grasshopper a renversé la situation face à Winterthour et s'est imposé 3-2 au Letzigrund lors de la 37e journée de Super League. Ce succès condamne 'Winti' à la relégation.

Les Sauterelles ont renversé la partie en 10 minutes, profitant tout d'abord d'un penalty à la 60e, transformé par Dirk Abels. Lee Young-Jun a ensuite égalisé trois minutes plus tard, avant qu'Abels ne parvienne à inscrire le but décisif à la 70e.

En première période, Pajtim Kasami avait permis à Winterthour de prendre un départ idéal. Celui qui compte 12 sélections en équipe de Suisse a inscrit un doublé (7e/10e). Avec désormais sept points de retard sur l'avant-dernière place de GC, les protégés de Patrick Rahmen sont condamnés à demeurer lanterne rouge de Super League, synonyme de relégation en deuxième division.

Les hommes de Peter Zeidler ont donc mis fin à l'aventure de Winterthour en Super League, démarrée en 2022. Ils peuvent désormais se préparer au barrage de promotion/relégation qui les opposera soit face à Aarau, soit face à Vaduz.

Servette remporte le derby lémanique

Dans les autres rencontres, Servette a enchaîné un 8e match sans défaite en battant Lausanne-Sport 2-0 à domicile et reste invaincu dans ce Relegation Group. Déjà battu à Winterthour lors de sa dernière sortie, Lausanne n'aura pas d'autre objectif que de retrouver le sourire face à GC samedi lors de la dernière journée de la saison

Le FC Zurich s'est incliné 1-0 à Lucerne pour une rencontre elle aussi sans enjeu. Le FCL et les Grenat sont à égalité (50 points) à la 7e place avant leur dernier match, respectivement face à Winterthour et le FC Zurich.

/ATS
 

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