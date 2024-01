Sina Siegenthaler: un deuxième as de la vitesse de Schangnau

Le nom Schangnau est garant de vitesse. Comme autrefois Beat Feuz excellait sur ses lattes de descentes, Sina Siegenthaler, originaire du même village, est son pendant en snowboardcross.

La Bernoise sera l'atout no 1 des Suissesses pour les courses Coupe du monde de vendredi à St-Moritz.

'Glisser est ma force. Si j'avais été skieuse, j'aurais choisi la descente', explique l'Emmentaloise. Elle sait tenir sa planche à plat. Elle en a fait une démonstration il y a six semaines à Breuil-Cervinia en Italie. Sina Siegenthaler s'est imposée pour la première fois en Coupe du monde. Elle a réussi une sorte de Grand Chelem en remportant la finale, la demi-finale et son quart de finale.

Toutefois au départ ou dans les passages très techniques, quelques autres snowboardeuses peuvent rivaliser avec la Suissesse. Mais sur le nouveau parcours de Corviglia près de St-Moritz, où le tracé des Mondiaux de Freestyle 2025 sera utilisé, la glisseuse bénéficiera d'assez de passages pour des manoeuvres de dépassement. 'En particulier, après le dernier saut sur la longue route de l'arrivée. Les courses ne devraient se jouer que sur la ligne d'arrivée', précisait-elle après les premiers entraînements de mercredi.

Rester en bonne santé

Dans l'aire d'arrivée à St-Moritz, Sina Siegenthaler ne voulait pas se focaliser sur un résultat. 'Malgré mon succès en Coupe du monde, je suis encore dans une saison d'apprentissage', explique celle qui participé aux JO de Pékin. 'Avec une vue sur la saison hors-neige, je veux passer les courses en bonne santé.' En clair: elle songe déjà à l'été prochain où elle pourra s'entraîner sans aucune restriction pour préparer les Championnats du monde de Freestyle 20255 à St-Moritz et les Jeux olympiques 2026 à Milan-Cortina d'Ampezzo.

Elle avait 18 ans quand la Bernoise a débuté en Coupe du monde avec une 5e place en décembre 2018. Cinq ans plus tard, Sina Siegenthaler ne compte que dix-sept courses Coupe du monde et un 16e rang aux Mondiaux 2019 et aux JO 2022 à Pékin. Il faut dire qu'elle a accumulé les pépins de santé: mononucléose, genou abîmé, Covid-19, dommage aux cartilages, légère arthrose du pied. L'Emmentaloise a longtemps boitillé en allant à la physiothérapie et n'a pas pu utiliser son potentiel pendant de longues périodes.

Certes, Sina Siegenthaler a dû parfois doser ses courses en raison de douleurs au pied, ce qui a retardé son accession à son zénith. Mais cela lui permettra de vivre ses deux grands prochains rendez-vous avec de nombreux fans helvétiques tant à St-Moritz en 2025 qu'à Cortina (Livigno pour le Freestyle) en 2026. La Bernoise arrive à maturité au bon moment et bénéficie de son temps passé à l'armée pour se préparer au mieux.

/ATS