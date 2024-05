Simon Ehammer troisième à la longueur à Doha

Simon Ehammer a réussi sa première de l'année dans le cadre de la Diamond League. L'Appenzellois a pris la troisième place de la longueur à Doha.

Simon Ehammer a réussi un saut à 8,30 m. Seuls le Jamaïcain Carey McLeod (8,52 m) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8,36 m) ont sauté plus loin que l'Appenzellois. On rappellera qu'il avait enlevé l'an dernier le classement de la discipline en Diamond League à la faveur notamment de deux victoires. Son podium à Doha est le sixième de sa carrière dans le cadre de la Diamond League.

Il a passé la ligne des 8 m pour la troisième fois cette année. Au Qatar, il est toutefois resté à 15 cm de son record de Suisse.

/ATS