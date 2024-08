Simon Ehammer n'y est pas arrivé (4e)

La déception est grande. Simon Ehammer a réalisé un bon concours en finale de la longueur, insuffisant cependant pour accrocher le podium olympique auquel il aspirait légitimement (4e avec 8m20).

Il a manqué 14 cm au médaillé de bronze mondial de 2022 à Eugene et également médaillé de bronze aux Européens en juin à Rome pour monter à nouveau sur le podium, celui qu'il convoitait plus que tout. Seulement, Ehammer (24 ans), qui disputait ses premiers Jeux après avoir manqué ceux de Tokyo sur blessure, n'a pas évolué à son meilleur niveau de la saison.

A Rome, en qualifications, il avait bondi à 8m41 dès son premier essai, ce qui constituait alors la meilleure performance mondiale de l'année. Mais entre-temps, ses rivaux se sont réveillés, et le sauteur en longueur-décathlonien alémanique a stagné.

Dès son premier saut au Stade de France, mordu, l'Appenzellois a eu la pression. Il s'est repris à son deuxième essai, mesuré à 8m20, avec une belle marge de 14,6 cm par rapport à l'extrémité de la planche. Las, il n'a pas pu s'améliorer et a dû laisser le Jamaïcain Wayne Pinnock lui passer devant, avec un bond à 8m36 (2e).

Le Grec Miltiadis Tentoglou, intouchable et d'une précision diabolique sur la planche, a remporté son deuxième titre d'affilée, un exploit inédit depuis le quadruplé de Carl Lewis entre 1984 et 1996. Il s'est imposé avec 8m48, devant Pinnock et l'Italien Mattia Furlani (8m34). Tentoglou est aussi champion du monde et d'Europe.

/ATS