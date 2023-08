Simmonds en bronze, Ryf repart bredouille

La Suissesse Imogen Simmonds a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde d'Ironman 70.3. Daniela Ryf n'a, pour sa part, pas pu faire mieux que la 9e place.

Simmonds, spécialiste de moyenne et longue distance, a réalisé une course exceptionnelle. Encore cinquième après 1,9 km de natation, elle a dépassé adversaire après adversaire lors du parcours à vélo. Sur les 21,1 km de course à pied, la jeune femme de 30 ans a dû se laisser dépasser par la Britannique Kat Matthews peu avant l'arrivée. Elle s'est finalement classée troisième de l'épreuve, comme en 2019, perdant près de cinq minutes sur le temps de la gagnante.

Daniela Ryf a quant à elle raté la répétition générale pour le Championnat du monde d'Ironman, le 14 octobre à Hawaii. La quintuple championne du monde, qui a aussi déjà remporté cinq titres sur la moyenne distance, s'est classée 9e. La Soleuroise de 36 ans est sortie de l'eau en dixième position et a entamé, comme sa compatriote Simmonds, une course de rattrapage à vélo avant de se faire distancer sur le parcours de course à pied. Au final, elle s'est classée à près de cinq minutes des médailles.

Le titre est à nouveau revenu à Taylor Knibb. L'Américaine de 25 ans a défendu son bien sur la moyenne distance avec un nouveau meilleur temps mondial de 3h 53'02'', soit une seconde de moins que l'Allemande Laura Philipp, il y a un an à Dubaï.

/ATS