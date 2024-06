Sergei Aschwanden vise le poste de président de Swiss Olympic

La succession du président de Swiss Olympic, Jürg Stahl, se jouera à trois. L'ancien judoka Sergei Aschwanden se présente également pour cette élection.

Avant Aschwanden, l'ex-conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold et Markus Wolf, ancien directeur de Swiss-Ski, avaient déjà annoncé leur candidature.

A 48 ans, Aschwanden est un homme très occupé, même après sa retraite sportive, prise trois mois après avoir remporté la médaille de bronze aux JO de Pékin en 2008. Il est directeur de l'office du tourisme Porte des Alpes, président de la fédération suisse de judo et siège au Grand Conseil vaudois sous la bannière PLR.

Le Vaudois a expliqué les raisons de sa candidature à 'L'Illustré' et à 'Blick'. 'Le sport est toute ma vie, explique-t-il. J'ai appris que certaines personnes aimeraient me voir à la tête de Swiss Olympic. Après mûre réflexion et de nombreuses concertations, j'ai décidé de me présenter à cette élection.'

Jürg Stahl, président de l'association faîtière du sport depuis sept ans, se retire en raison de la limitation de la durée de son mandat. Son successeur sera élu par le Parlement du sport dans le cadre de la prochaine assemblée ordinaire, le vendredi 22 novembre, à la Maison du Sport à Ittigen.

