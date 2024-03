Scottie Scheffler conserve son titre au Players Championship

Le no 1 mondial Scottie Scheffler est devenu le premier golfeur du circuit PGA à conserver son titre au prestigieux tournoi du Players Championship.

L'Américain a devancé d'un coup trois poursuivants, ses compatriotes Xander Schauffele, Wyndham Clark et Brian Harman, dimanche à Ponte Vedra Beach.

Ces trois hommes ont menacé jusqu'au bout Scheffler, dans un final haletant. Ils devaient chacun réussir un birdie au 18e et dernier trou pour pousser Scheffler en play-off. Clark a été le plus proche d'y parvenir, mais sa balle, puttée à un peu plus de 5 mètres du drapeau, a tourné sur le rebord du trou sans y tomber.

'J'ai réussi beaucoup de bons coups, fait beaucoup de bonnes choses cette semaine et c'est agréable de finir tout en haut... C'est déjà suffisamment dur de gagner un +Players+, alors réussir la passe de deux est incroyablement spécial', a commenté le vainqueur, qui a en outre souffert du cou durant tout le tournoi.

Scottie Scheffler (27 ans) remporte ainsi son huitième titre sur le circuit PGA, qu'il a rejoint en 2020, le deuxième cette année, dans la foulée de sa victoire au Arnold Palmer invitational, également en Floride.

/ATS