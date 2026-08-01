Schätzle et Janzen manquent le coche en finale

Les rameurs suisses ont manqué leur affaire dimanche dans les finales de skiff des Européens de Varese. Kai Schätzle et Aurelia-Maxima Janzen ont tous deux dû se contenter d'un 6e rang.

Vice-championne d'Europe en 2023 à Bled, Aurelia-Maxima Janzen devra donc patienter avant de décrocher son deuxième podium dans l'élite. La Bernoise de 22 ans, 4e de la finale à mi-course à moins de 2'' de la 3e place, a fléchi sur la seconde moitié du parcours. Elle a même fini 'en roue libre', à plus de 7'' du bronze.

Kai Schätzle, qui visait son premier top 3 dans un grand championnat chez les 'grands', n'a quant à lui jamais pu croire en l'exploit dimanche sur le plan d'eau italien. Le Lucernois de 25 ans, 5e après 500 mètres, pointait déjà au 6e et dernier rang à mi-course. Il a échoué à près de 14'' de la troisième marche du podium.

La Suisse a tout de même obtenu une médaille dimanche à Varese, grâce à la para-athlète Claire Ghiringhelli. La skiff franco-tessinoise de 48 ans s'est parée de bronze, comme un an plus tôt lors des joutes continentales de Plovdiv.

/ATS