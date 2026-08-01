Schätzle et Janzen manquent le coche en finale

Les rameurs suisses ont manqué leur affaire dimanche dans les finales de skiff des Européens ...
Schätzle et Janzen manquent le coche en finale

Schätzle et Janzen manquent le coche en finale

Photo: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

Les rameurs suisses ont manqué leur affaire dimanche dans les finales de skiff des Européens de Varese. Kai Schätzle et Aurelia-Maxima Janzen ont tous deux dû se contenter d'un 6e rang.

Vice-championne d'Europe en 2023 à Bled, Aurelia-Maxima Janzen devra donc patienter avant de décrocher son deuxième podium dans l'élite. La Bernoise de 22 ans, 4e de la finale à mi-course à moins de 2'' de la 3e place, a fléchi sur la seconde moitié du parcours. Elle a même fini 'en roue libre', à plus de 7'' du bronze.

Kai Schätzle, qui visait son premier top 3 dans un grand championnat chez les 'grands', n'a quant à lui jamais pu croire en l'exploit dimanche sur le plan d'eau italien. Le Lucernois de 25 ans, 5e après 500 mètres, pointait déjà au 6e et dernier rang à mi-course. Il a échoué à près de 14'' de la troisième marche du podium.

La Suisse a tout de même obtenu une médaille dimanche à Varese, grâce à la para-athlète Claire Ghiringhelli. La skiff franco-tessinoise de 48 ans s'est parée de bronze, comme un an plus tôt lors des joutes continentales de Plovdiv.

/ATS
 

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