Sandro Michel dans un état stable après son opération

Sandro Michel a dû être opéré d'urgence à l'hôpital de Dresde après sa grave chute survenue à l'entraînement à Altenberg, a annoncé Swiss Sliding. Mais il se trouvait dans un état stable.

Mercredi matin, la prudence restait de mise malgré un certain optimisme: la vie de Sandro Michel n'était plus en danger. Selon les premiers éléments, le pousseur argovien a été éjecté de son bob et a été violemment percuté par un bob à quatre qui glissait en arrière dans la zone d'arrivée. Il a perdu connaissance dans sa chute.

Sandro Michel a été transporté par hélicoptère à la clinique universitaire de Dresde et opéré au niveau du bassin et de la cuisse, comme l'a indiqué Swiss-Sliding. Les examens complémentaires effectués mercredi devraient permettre de déterminer l'étendue exacte des blessures de Michel, qui a également été touché au thorax.

Grave commotion cérébrale pour Vogt

Le pilote Michael Vogt a lui aussi passé la nuit à l'hôpital. Une grave commotion cérébrale a été diagnostiquée chez le Schwytzois de 26 ans. Les Mondiaux qui débutent la semaine prochaine à Winterberg ne sont donc plus d'actualité, même si les deux autres pousseurs Dominik Hufschmid et Andreas Haas s'en sont tirés avec des blessures légères.

Vogt et son équipage n'ont pas été les seules victimes de marque à Altenberg: le leader de la Coupe du monde Johannes Lochner a lui aussi chuté et devra faire l'impasse sur les épreuves de ce week-end. Des critiques ont été émises à l'encontre des organisateurs: aucune mesure n'avait été prise pour éviter que les bobs ne glissent vers l'arrière dans cette zone d'arrivée en pente.

