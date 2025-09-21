SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève

L'équipage suisse a pris une belle 3e place lors de l'étape genevoise du SailGP dimanche. Le bateau piloté par Sébastien Schneiter a disputé la finale, remportée par l'Allemagne devant l'Australie.

Déjà 3e (sur 12) après les trois premières régates préliminaires samedi, l''Eiger', surnom du catamaran helvétique, a dû cravacher pour arracher sa place dans la manche finale réunissant les trois meilleures embarcations du week-end. Seulement 7es de la quatrième manche, les Suisses ont fait fort lors de la dernière course qualificative en prenant la 2e place derrière le catamaran espagnol.

Devant leur public, Sébastien Schneiter et Cie n'ont toutefois rien pu faire au moment de naviguer pour la victoire, comme lors de leur première apparition en finale à Portsmouth en juillet. Ils se sont inclinés derrière l'Allemagne d'Erik Heil (1re) et l'Australie (2e) de Tom Slingsby, trois fois vainqueure du classement général de SailGP.

Le circuit des 'Formule 1 des mers' faisait étape pour la première fois de sa jeune histoire à Genève ce week-end. Le fait que cinq courses et la finale aient pu être disputées est réjouissant - ce n'était pas le cas la semaine précédente à Saint-Tropez -, et ce même si seulement trois marins ont pu embarquer à bord de chaque F50 en raison d'un vent un peu trop faible.

