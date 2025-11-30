SL: Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

Le Lausanne-Sport s'est offert le scalp du leader Thoune à la Tuilière 2-1 lors de la 15e journée de Super League. Les Lausannois se sont envolés en début de rencontre, menant 2-0 après 16 minutes.

Après Bâle (5-1) et YB (5-0) en octobre, les hommes de Peter Zeidler se sont offert un nouveau succès de prestige face à l'équipe de l'Oberland bernois. Les Vaudois ont infligé une 2e défaite d'affilée aux Bernois, et ont mis fin à une série de six matches sans victoire face à cet adversaire en Super League.

Sur la première occasion du LS, Lekoueiry a envoyé de la tête le ballon au fond des filets pour ouvrir la marque, parfaitement servi par Diakité. Deux minutes plus tard, le défenseur thounois Bamert a commis la faute dans sa surface et offert le penalty du 2-0, transformé par Bair à la 16e.

Alors que l'équipe du coach Mauro Lustrinelli s'est vu refuser un penalty à la 20e par la VAR, les Lausannois sont tout près de marquer le 3-0 à la 42e, d'abord par Lekoueiry puis par Sigua, qui ont vu leurs frappes successives être arrêtées par le portier Steffen.

Réduits à 10 avec l'expulsion de Rastoder à la 50e, les visiteurs ont obtenu un penalty sur une faute de Soppy, transformé par Bertone à la 67e. Malgré une fin de rencontre tendue, Lausanne a tenu bon pour ne pas concéder une 2e contre-performance à 11 contre 10 après leur défaite à St-Gall dimanche dernier.

Bâle et St-Gall se quittent sur un score vierge

Au Parc St-Jacques, ni St-Gall (2e de SL) ni Bâle (4e) ne sont parvenus à inscrire le moindre but après 90 minutes. Un résultat qui ne satisfait personne: les Rhénans réalisent ainsi un 4e match sans victoire en Super League, tandis que les Brodeurs manquent ainsi une belle opportunité d'effectuer un rapproché avec Thoune (31 pts), restant à 3 points de la tête du classement.

