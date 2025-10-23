Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage, a indiqué l'Unité d'intégrité de l'athlétisme jeudi.

La Kényane, sanctionnée à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, avait pulvérisé en octobre 2024 le record du monde du marathon (2h09'56).

'L'AIU a suspendu Ruth Chepngetich pour trois ans à partir du 19 avril 2025 pour la présence et l'utilisation d'une substance interdite', a écrit l'AIU, qui avait suspendu provisoirement la Kényane en juillet. Ses résultats sont annulés à partir du 14 mars 2025.

/ATS