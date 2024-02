Roman Mityukov 6e de la finale du 100 m dos

Roman Mityukov a pris la sixième place de la finale du 100 m dos des Championnats du monde de Doha. Le Genevois a nagé en 53’’64, soit le même chrono réussi la veille en demi-finale.

Il est resté à 0’’32 de son record de Suisse dans une course remportée en 52’’68 par l’Américain Hunter Armstrong. Le Genevois n’a peut-être pas décroché la lune au Qatar, mais la place et le temps l’autorisent à nourrir les plus grands espoirs pour le 200 m dos. Sur sa distance de prédilection, il a les moyens de faire aussi bien que l’an dernier à Fukuoka où il s’était paré de bronze. Les séries auront lieu jeudi et la finale vendredi.

'Ce n’est pas trop mal..., avoue Roman Mityukov au micro de Swiss Aquatics. Le 100 m n’est pas une distance sur laquelle je m’entraîne énormément. J’ai cherché à partir moins vite que la veille pour soigner le retour. Mais j’étais à la limite. Dans l’optique du 200 m dos, je suis satisfait. Je me dis que je n’avais jamais nagé un 100 m aussi vite en pleine saison. »

/ATS