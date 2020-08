Record du monde du 5000 m pour Cheptegei

Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 5000 m vendredi à Monaco!

L'Ougandais a réalisé une démonstration pour s'imposer en 12'35''36, améliorant de 1''99 l'ancienne meilleure marque détenue par le légendaire Kenenisa Bekele (12'37''35).

Champion du monde en titre du 10'000 m, Joshua Cheptegei est pourtant parti seul aux 3000 m déjà. Mais il n'a pas flanché. Encouragé par Julien Wanders (10e en 13'49''85) - qui a passé la ligne d'arrivée juste après lui mais avec un tour de retard -, l'Ougandais s'est arraché pour effacer un record qui datait de 2004.

Son exploit est d'autant plus remarquable que Joshua Cheptegei (24 ans) est arrivé à Monaco au terme d'un périple de quelque 80 heures entamé en voiture en Ouganda! Vendredi, il a devancé de près de 16 secondes son dauphin Nicholas Kimelo pour s'emparer d'un troisième record du monde après ceux du 5 km et du 10 km sur route.

Les performances de choix se sont forcément enchaînées pour ce premier 'vrai' meeting de la saison. Pas moins de dix meilleures performances mondiales de l'année ont été enregistrées, alors que 14 épreuves figuraient au programme dans la Principauté. Karsten Warholm a frappé particulièrement fort, signant le 8e temps de l'histoire sur 400 m haies avec 47''10.

L'Américain Noah Lyles (19''76 sur 200 m), ses compatriotes Donovan Brazier (1'43''15 sur 800 m) et Lynna Irby (50''50 sur 400 m), les Kényans Hellen Obiri (14'22'12 sur 5000 m), Faith Kipyegon (2'29''15 sur 1000 m) et Timothy Cheruiyot (3'28'45 sur 1500 m), l'Espagnol Orlando Ortega (13''11 sur 110 m haies), le Suédois Armand Duplantis (6m00 à la perche) et le Marocain Soufiane El Bakkali (8'08''04 sur 3000 m steeple) ont également établi une nouvelle MPM. A noter enfin le record d'Europe du 1500 m signé Jakob Ingebrigtsen (3'28''68).

/ATS