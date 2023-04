Rahm, Koepka et Hovland mènent la danse, Woods à la peine

Jon Rahm, Brooks Koepka et Viktor Hovland, ont pris conjointement les commandes du Masters d'Augusta. Tiger Woods, pour sa part, a connu une entame compliquée, gêné par sa jambe droite.

Le trio de tête affiche un bon total de 65, soit sept coups sous le par. Jon Rahm, qui peut reprendre le fauteuil de no 1 mondial s'il s'impose dimanche, a pourtant commencé bien mal avec un double-bogey au no 1, avant d'aligner six birdies et un eagle sur le 8e trou, juste après que son approche de 227 mètres a atterri à un mètre du drapeau.

'Si vous devez faire un double-bogey, autant le faire sur le premier trou du tournoi quand vous avez plein de trous pour vous rattraper', a plaisanté l'Espagnol, qui a su ainsi revenir à hauteur du Norvégien Viktor Hovland (31e mondial), premier leader de la journée, grâce à un sans-faute avec un eagle et cinq birdies réussis. Enfin, en plaçant deux de ses huit birdies (un bogey) aux deux derniers trous, l'Américain Brooks Koepka est venu compléter le trio.

Parti parmi les premiers, Tiger Woods a lui rendu une carte de 74 (+2) et va devoir lutter pour franchir le cut vendredi. Pourtant encouragé par des milliers de fans, l'homme aux quinze Majeurs a été dans le dur très vite, commettant trois bogeys sur ses sept premiers trous.

/ATS