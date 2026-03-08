Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan ...
Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Photo: KEYSTONE/AP/Evgeniy Maloletka

La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan Cortina. Il s'agit du premier titre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.

Varvara Voronchikhina décroche son premier titre paralympique, à 23 ans. En 2022, elle était présente à Pékin, avant que les Russes ne soient finalement bannis à la veille de la cérémonie d'ouverture, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine.

En septembre dernier, un vote en assemblée générale de l'IPC, le comité international paralympique, a rouvert la porte à une réintégration complète (avec drapeau et hymne) des comités russe et bélarusse. Et il y a quelques semaines, l'IPC a confirmé l'invitation de 10 athlètes des deux pays pour prendre part aux Jeux, provoquant la colère de plusieurs nations, dont l'Ukraine, qui a notamment boycotté la cérémonie d'ouverture.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tchoukball : pas d'or pour les clubs neuchâtelois en Coupe

Tchoukball : pas d'or pour les clubs neuchâtelois en Coupe

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:46

Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 19:22

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:31

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 13:53

Articles les plus lus

Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay

Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 09:27

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 13:53

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:31

Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 19:22

Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques

Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 05:01

Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay

Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 09:27

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 13:53

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:31