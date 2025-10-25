Ponti encore battu sur 50 m papillon

Dépossédé de son record du monde du 100 m papillon par Josh Liendo jeudi, Noè Ponti a dû à ...
Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Dépossédé de son record du monde du 100 m papillon par Josh Liendo jeudi, Noè Ponti a dû à nouveau s'avouer vaincu samedi à Toronto en Coupe du monde en petit bassin.

Le Tessinois a pris la 2e place du 50 m papillon, en 21''81, à 1 centième du vainqueur Ilya Kharun.

Seulement 3e sur 100 m jeudi en 48''38, alors que Josh Liendo avait nagé en 47''68 pour s'approprier le record du monde, Noè Ponti a été battu par son autre rival canadien 48 heures plus tard. Il conserve néanmoins son record du monde sur 50 pap' (21''32).

Le médaillé de bronze olympique de Tokyo 2021 n'aura donc gagné 'que' deux courses au cours des trois étapes de cette Coupe du monde 2025 en petit bassin, sur 100 m papillon à Carmel puis à Westmont. Mais, avec 10 podiums en 10 finales, il a affiché une forme réjouissante.

'Nous ne sommes certes pas encore au meilleur de notre forme. Mais notre objectif était de nous améliorer à chaque étape, et nous y sommes parvenus', a analysé son coach Massimo Meloni, cité dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Le prochain rendez-vous de Noè Ponti est agendé du 14 au 16 novembre à Uster pour les championnats de Suisse en petit bassin. Mais son objectif est d'atteindre son pic de forme pour les Européens en petit bassin, prévus à Lublin en Pologne du 2 au 7 décembre. Il sera à nouveau l'homme à battre sur 50 et 100 m papillon.

/ATS
 

