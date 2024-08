Plusieurs médailles envisageables vendredi

La Suisse devrait pouvoir augmenter son total de médailles vendredi, malgré la non-qualification de l'équipe de saut d'obstacles pour la finale. Deux podiums sont ainsi envisageables en aviron.

Le deux sans barreur (Andrin Gulich/Roman Röösli) sera bien présent en finale vendredi à 11h30, après s'être fait une frayeur en devant passer par la case repêchages. Il peut viser le titre, après avoir été sacré champion du monde en 2023.

Le deux de couple poids léger, formé du Vaudois Raphaël Ahumada et du Nidwaldien Jan Schäuble, fait aussi partie du cercle restreint des favoris en finale (12h). Les deux compères, en argent lors des Mondiaux 2023, sont doubles champions d'Europe en titre.

La soirée sera marquée par la phase finale du BMX Racing. Les quatre Helvètes en lice ont tous passé l'écueil des quarts de finale, même si Simon Marquart a dû passer par une série de la dernière chance. La Vaudoise Zoé Claessens, vice-championne du monde en 2024, est la cheffe de file d'une équipe ambitieuse.

Après le bronze de la Jurassienne Audrey Gogniat à 10 m, une deuxième breloque semble par ailleurs possible en tir. Troisième des qualifications dans le match aux trois positions, l'Argovienne Chiara Leone a fait oublier le nouvel échec de la championne olympique 2021 Nina Christen.

A noter aussi les débuts des représentants de Swiss Athletics au Stade St-Denis, sur 100 m (Mujinga Kambundji, Salomé Kora et Géraldine Frey), sur 800 m (Audrey Werro, Rachel Pellaud et Valentina Rosamilia) et dans le 4x400 m mixte. Le nageur tessinois Noè Ponti entrera quant à lui en lice sur sa discipline fétiche, le 100 m papillon, dès 11h.

/ATS