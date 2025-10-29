Plus de 850'000 billets vendus

Quelque 850'000 billets sur un total d'1,4 million ont été vendus pour assister aux JO et aux Paralympiques de Milan Cortina (6-22 février et 6-15 mars 2026).

C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs mercredi à 100 jours du coup d'envoi des JO 2026.

'Nous sommes très contents du déroulement de notre campagne de vente de billets', a déclaré Andrea Varnier, le directeur général du comité d'organisation Milano-Cortina 2026.

'Nous avons vendu plus de 850'000 billets et il n'y a plus de billets pour beaucoup de compétitions. Ce chiffre est supérieur à nos projections à ce stade des ventes', a-t-il poursuivi.

'Nous allons entrer dans la dernière phase de vente, on sait que l'hiver précédant les JO, et particulièrement la période des cent derniers jours, est décisive pour atteindre nos objectifs de vente', a-t-il ajouté.

/ATS