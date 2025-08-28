Pas de recours contre l'acquittement de Blatter et Platini

Le Ministère public de la Confédération renonce à faire appel contre l'acquittement des anciens dirigeants du football Joseph Blatter et Michel Platini. L'acquittement pour fraude, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres est donc définitif.

En acceptant le jugement rendu en première et en deuxième instance, le Ministère public de la Confédération (MPC) clôt un nouveau chapitre au niveau dans le complexe de procédures lié au football, explique-t-il.

L'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, avaient été acquittés en deuxième instance le 25 mars 2025 par une chambre d'appel extraordinaire à Muttenz (BL) selon le principe 'in dubio pro reo' (le doute profite à l'accusé).

Un paiement de deux millions de francs à M.Platini, pour des services de consultant auprès de la Fédération internationale de football, était au coeur de l'accusation. Cette transaction était notamment basée sur un contrat verbal avec M.Blatter.

/ATS