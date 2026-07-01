Pas de record de Suisse du 400 m pour Werro

Audrey Werro a échoué dans sa tentative de battre le record de Suisse du 400 m mercredi. La meilleure performeuse mondiale 2026 du 800 m a dû se contenter de 51''33 lors du meeting de Fribourg.

La Fribourgeoise espérait améliorer la meilleure marque nationale sur le tour de piste, propriété de Lea Sprunger depuis l'été 2018 (50''52). Elle doit déchanter. Trois jours après avoir porté sa meilleure performance mondiale de l'année du 800 m à 1'53''80, elle est même restée à 0''30 de son record personnel sur 400 m.

Autre course attendue, le 100 m dames a vu la victoire de Salomé Kora (11''32) devant Géraldine Di Tizio-Frey (11''36). A noter qu'Ajla Del Ponte, meilleure performeuse suisse de la saison (11''11), n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale. La Tessinoise n'a pu faire mieux que 11''52 lors des séries.

/ATS