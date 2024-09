Paris clôt son été olympique

Paris a clos dimanche soir un été olympique 'historique'. Une ultime fête aux sonorités électro au Stade de France a mis fin aux Jeux paralympiques, la flamme s'étant éteinte peu avant 22h.

'Cet été, la France avait rendez-vous avec l'histoire, et elle a répondu présent', a déclaré dans son discours de cérémonie de clôture Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. 'Et si ces émotions étaient éphémères, le souvenir de cet été historique, lui, restera gravé en nous.'

Les Jeux olympiques, marqués entre autres par une cérémonie inédite dans la ville, puis les Paralympiques, les premiers jamais organisés sur le sol français, ont été globalement une réussite durant cet été 'où les gens se parlaient, cet été où la France était heureuse', a poursuivi Estanguet.

Les lieux historiques parisiens, du Grand Palais au stade éphémère au pied de la tour Eiffel en passant pas l'Esplanade des Invalides ou la Place de la Concorde, ont souvent autant marqué que les moments de sport pour lesquels environ 12,1 millions de billets ont été vendus, JO et Paralympiques confondus.

Le précédent record était de 11 millions de tickets vendus, ont fait valoir les organisateurs. Mais à Paris, 2,5 millions l'ont été pour les Paralympiques, soit un peu moins qu'à Londres en 2012.

Le drapeau paralympique a été transmis à Los Angeles, qui accueillera les prochains Jeux olympiques et paralympiques, en 2028, en présence des maires des deux villes, la Française Anne Hidalgo et la Californienne Karen Bass.

Spectaculaire

Douze ans après les Paralympiques de Londres, fondateurs au regard de leur succès populaire et médiatique, désormais 'Paris 2024 a établi une référence pour tous les futurs Jeux paralympiques', a déclaré dimanche soir Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, saluant dans son discours 'les Jeux paralympiques les plus spectaculaires de tous les temps'.

Côté couverture médiatique, 165 chaînes de télévision ont suivi l'événement, et 168 délégations ont pris part à la compétition, là encore du jamais vu. Reste désormais à savoir si ces Jeux de Paris laisseront place à un héritage solide en matière de prise en compte des droits des personnes en situation de handicap. Pour Michael Jeremiasz, chef de mission de la France sur les Paralympiques, 'on ne peut plus reculer' sur ce point.

'Nous avons tous la responsabilité collective de profiter de l'élan des Jeux paralympiques pour rendre ce monde plus inclusif', a prolongé Andrew Parsons. 'Nous devons permettre aux personnes en situation de handicap d'exceller en dehors des terrains de jeu', a dit le patron du Comité international paralympique.

/ATS