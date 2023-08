Paris 2024: les Suisses se déplaceront en voisins

A un an jour pour jour de la clôture des JO de Paris, Swiss Olympic a fait le point avec la presse. Les défis sont nombreux, même si les Suisses se réjouissent de se déplacer en voisins.

'La proximité géographique est très appréciable, que ce soit pour nous, les familles ou les supporters', convient Ralph Stöckli, Chef de mission de Swiss Olympic. 'Tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai parlé sont ainsi motivés à l'idée de loger au Village olympique, même lorsque leur discipline se déroule sur un site excentré', poursuit-il.

Après des JO de Tokyo 2021 - et de Pékin 2022 - marqués par le Covid et ses innombrables restrictions, Paris 2024 marquera un retour à la normalité très attendu et très apprécié du côté de Swiss Olympic. 'La cérémonie d'ouverture sera même un événement unique en son genre avec la présence attendue de 600'000 personnes', glisse l'ancien curleur, le sourire aux lèvres.

'Cette cérémonie constituera d'ailleurs un gros défi pour les plus jeunes athlètes, pour ceux qui vivront par exemple leurs premiers Jeux olympiques. Ce sera particulier à gérer sur le plan mental', souligne Ralph Stöckli, conscient que la pression ne sera pas la même qu'à Tokyo où le public était absent et les médias moins présents et moins envahissants.

'Il y aura une stratégie individuelle à trouver concernant la manière de gérer la pression extérieure. Certains athlètes ont besoin d'avoir leurs coaches et leurs amis à leurs côtés pour mieux performer, alors que d'autres ont besoin d'être au calme pour donner leur pleine mesure', note le St-Gallois.

/ATS