PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

Le président de la PGA a présenté ses excuses pour le comportement des supporters américains ...
PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

PGA: le comportement des fans américains a

Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

Le président de la PGA a présenté ses excuses pour le comportement des supporters américains lors de la Ryder Cup. Ceux-ci ont 'dépassé les limites' le week-end dernier.

Don Rea, président de l'instance, avait initialement minimisé les agissements du public sur le parcours de Bethpage Black, dans l'Etat de New York, particulièrement dirigés contre la star européenne Rory McIlroy. Il a cependant fait marche arrière jeudi et a présenté des excuses.

'Bien que la compétition ait été animée - notamment avec la remontée de l'équipe américaine dimanche après-midi - certains comportements de fans ont clairement dépassé les limites', a-t-il écrit dans une lettre adressée aux professionnels du golf. 'C'était irrespectueux, inapproprié et ne représente pas ce que nous sommes à la PGA of America, a-t-il ajouté. Nous condamnons ce comportement sans équivoque'.

L'Europe a résisté au retour spectaculaire des États-Unis pour s'imposer 15-13 et conserver la Ryder Cup. Les commentaires virulents ont fusé depuis la foule pendant la journée de samedi, et une vidéo montre même un individu lancer un gobelet de bière en direction de l'épouse de McIlroy.

Une autre polémique a éclaté lorsqu'un comédien, chargé de lancer et d'animer les encouragements dans le public, a incité la foule à insulter le golfeur nord-irlandais, vainqueur notamment de cinq Majeurs et de six Ryder Cup. Le vétéran américain Tom Watson a condamné le comportement des fans américains, déclarant qu'il avait 'honte' de leur attitude.

/ATS
 

