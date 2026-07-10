Ouverture des bars et restaurants en Suisse pour le match

A l'occasion du match de quarts de finale opposant la Suisse à l'Argentine, les cantons de Genève, du Jura et de Berne ont accordé une nuit libre exceptionnelle dans les établissements publics. A Lausanne, Sion et Sierre notamment, le couvre-feu est aussi levé.

Le coup d'envoi du match entre l'Argentine et la Suisse sera donné tôt dimanche matin, à trois heures, heure suisse. La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1954.

L'événement est 'exceptionnel', soulignent les cantons de Berne et du Jura. L'autorisation s'applique aux 'fans zones' ainsi qu'aux établissements publics de la République et Canton du Jura diffusant la rencontre en direct, a indiqué mercredi la Chancellerie d'Etat. Elle doit permettre aux supporters de vivre l'événement sportif majeur dans un 'cadre convivial et sécurisé', selon le communiqué.

Berne a pris une décision identique à celle de son voisin, avec une nuit libre pour l’hôtellerie et la restauration. Les établissements pourront servir leur clientèle durant toute la nuit du samedi à dimanche.

Maintien de l'ordre et nuisance sonores

Les bars, cafés et restaurants du canton de Genève pourront aussi rester ouverts toute la nuit. Le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie a décidé de déroger à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement qui prévoit une fermeture à 2h00 en fin de semaine.

Les exploitants sont toutefois tenus de veiller au maintien de l'ordre dans leurs établissements et à ce que cette ouverture illimitée n'engendre pas de nuisances pour le voisinage.

Les terrasses relèvent de la compétence des communes et ne sont donc pas concernées par cette décision, souligne le DEE. Vu l'heure tardive du match, et pour tenir compte du sommeil des riverains, la Ville de Genève n'envisage pas de permettre sa diffusion sur les terrasses, a-t-elle indiqué à Keystone-ATS.

Aux conseils municipaux de trancher

En Valais et dans le canton de Vaud, il appartient aux communes elles-mêmes de fixer les heures d’ouverture et de fermeture des locaux et emplacements, par le biais de décisions. 'Les conseils municipaux peuvent, sur la base de la loi cantonale, accorder des dérogations', a détaillé le Service valaisan de l'industrie du commerce et du travail.

Les villes de Sion, Sierre et Lausanne ont notamment annoncé que les établissements publics pourront rester ouverts, terrasses comprises.

Le Département de l’économie et de la formation, par l’intermédiaire de notre Service, ne dispose pas de la possibilité d’accorder une dérogation 'générale', valable sur l’ensemble du territoire cantonal valaisan. Il en va de même dans le canton de Vaud, a précisé un porte-parole du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.

Les fan zones en plein air du canton de Neuchâtel ont eu l'occasion de demander, à titre exceptionnel une autorisation pour le match, a relayé le journal régional Arcinfo. Pour les établissements publics fermés, la demande d'ouvrir en dehors des heures légales (entre 2h et 6h du matin), doit être faite auprès des communes.

Fribourg n’accordera pas d’autorisation générale comme cela avait été le cas pour le titre de Gottéron, rapporte la Liberté. Des autorisations de prolongation des horaires pourront être délivrées aux établissements ayant déjà des fan zones sur place, a indiqué Vincent Bosson, président de la Conférence des préfets du canton de Fribourg dans le quotidien fribourgeois. Les institutions doivent demandé à leur district respectif. Les autorisations se feront au cas par cas, a-t-il ajouté.

/ATS