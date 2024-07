Or et record du monde pour le Chinois Pan Zhanle sur 100 m libre

Le Chinois Pan Zhanle, 19 ans, a assommé mercredi le 100 m nage libre des JO de Paris en décrochant son premier titre olympique et en pulvérisant son propre record du monde, en 46''40.

Révélation des derniers championnats du monde à Doha, où il avait établi la précédente marque de référence (46''80), le sprinter a devancé de plus d'une seconde l'Australien Kyle Chalmers (47''48) et le Roumain David Popovici (47''49).

Méconnaissable mardi matin au point de passer à deux centièmes de l'élimination en séries, Pan Zhanle s'était repris en demi-finales après avoir établi samedi un nouveau record olympique (46''92) lors du 4x100 m.

Mercredi soir, celui que les médias chinois surnomment le 'poisson volant' a pris d'emblée les commandes de la course et mis une claque de 0''40 à sa marque de référence établie en février lors des Mondiaux de Doha.

Il a par ailleurs devancé de plus d'une seconde ses poursuivants, un gouffre sur cette distance. Kyle Chalmers, titré aux JO-2016 de Rio et argenté aux JO-2020 de Tokyo, s'est imposé à la touche (47''48) devant David Popovici (47''49), qui a détenu le record du monde de la distance entre août 2022 et février 2024.

Né en 2004 à Wenzhou, ville prospère de la côte est chinoise, Pan Zhanle avait éclos au niveau international en septembre 2023, en remportant l'or des Jeux asiatiques sur 100 m en 46''97, avant d'exploser aux Mondiaux de Doha.

Folle soirée de Marchand

Léon Marchand a remporté pour sa part le 200 m brasse, la deuxième médaille d'or de sa folle soirée olympique après celle du 200 m papillon, et la troisième des Jeux après le titre du 400 m quatre nages.

Dans une salle en furie, accompagnant chaque coup de brasse, le Français de 22 ans a bouclé la distance en 2'05''85, nouveau record olympique, devant l'Australien Zac Stubblety-Cook (2'06''79) et le Néerlandais Caspar Corbeau (2''07''90).

/ATS