Oksana Masters poursuit sa moisson

Oksana Masters, l'une des stars du parasport, poursuit sa moisson de médailles aux Paralympiques ...
Oksana Masters poursuit sa moisson

Oksana Masters poursuit sa moisson

Photo: KEYSTONE/AP/Shana Abitbol

Oksana Masters, l'une des stars du parasport, poursuit sa moisson de médailles aux Paralympiques.

L'Américaine a décroché mercredi son troisième titre depuis le début des joutes en remportant le 10 km assis de ski de fond, mercredi à Tesero.

Déjà titrée en biathlon (sprint) et ski de fond (sprint) depuis son arrivée en Italie, Oksana Masters (36 ans) affiche désormais à son palmarès douze titres paralympiques, pour un total de 22 médailles. A Milan Cortina, elle a déjà fait aussi bien qu'à Pékin en 2022 où elle avait remporté trois titres (2 en biathlon et 1 en ski de fond).

Sa moisson n'est sans doute pas terminée puisqu'elle doit encore prendre part à la poursuite en biathlon vendredi et au 20 km en ski de fond dimanche. Elle présente la particularité de participer aussi aux Paralympiques d'été, en aviron (3e en 2012 à Londres) et en cyclisme où elle a remporté quatre titres en 2022 et en 2026.

Née en Ukraine à quelques centaines de kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, avec de multiples malformations (sans tibia et avec une jambe plus courte que l'autre), Oksana Masters avait été abandonnée à la naissance et passé les premières années de sa vie dans des orphelinats.

Elle y avait subi des violences et abus avant d'être finalement adoptée par une Américaine, Gay Masters, qui changera sa vie en notamment la faisant amputer des deux jambes. Masters partage la vie d'Aaron Pike qui participe lui aussi aux Jeux paralympiques de Milano Cortina en ski et biathlon, dans la catégorie assis.

/ATS
 

Actualités suivantes

BCN Tour : une édition unique en son genre

BCN Tour : une édition unique en son genre

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 12:24

Fanny Smith forfait pour Montafon

Fanny Smith forfait pour Montafon

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 11:28

Magic Pass: 9e édition record avec une hausse de 63% des ventes

Magic Pass: 9e édition record avec une hausse de 63% des ventes

Autres sports    Actualisé le 10.03.2026 - 12:04

Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Autres sports    Actualisé le 09.03.2026 - 10:23

Articles les plus lus

Tchoukball : pas d'or pour les clubs neuchâtelois en Coupe

Tchoukball : pas d'or pour les clubs neuchâtelois en Coupe

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:46

Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Autres sports    Actualisé le 09.03.2026 - 10:23

Magic Pass: 9e édition record avec une hausse de 63% des ventes

Magic Pass: 9e édition record avec une hausse de 63% des ventes

Autres sports    Actualisé le 10.03.2026 - 12:04

Fanny Smith forfait pour Montafon

Fanny Smith forfait pour Montafon

Autres sports    Actualisé le 11.03.2026 - 11:28

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 13:53

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:31

Tchoukball : pas d'or pour les clubs neuchâtelois en Coupe

Tchoukball : pas d'or pour les clubs neuchâtelois en Coupe

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 17:46

Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 19:22