Nouvelle Zélande-Afrique du Sud, une finale quatre étoiles

Le combat des chefs. La Nouvelle-Zélande, ressuscitée, dispute la suprématie du rugby mondial à l'Afrique du Sud, tenante du titre, ce samedi à Saint-Denis (21h00) lors de la finale du Mondial 2023.

Elle verra All Blacks ou Springboks décrocher une quatrième couronne record.

Dans la nuit du Stade de France, il ne pourra en rester qu'un. Qui de l'Afrique Sud, sacrée en 1995, en 2007 et 2019, ou de la Nouvelle-Zélande (1987, 2011, 2015), va s'installer tout en haut, sur le trône de la planète rugby ?

Après sept semaines de compétition, Springboks et All Blacks, respectivement no 1 et no 2 du classement établi par World Rugby, luttent donc pour un quatrième titre après deux parcours chaotiques mais parallèles.

Les All Blacks ont en effet surmonté leur défaite initiale face aux Bleus (27-13) pour enchaîner avec un sans-faute, dont la victoire épique en quarts devant l'Irlande (28-24) puis une démonstration sans sourciller contre l'Argentine (44-6) en demie. Un chemin de champions pour une équipe un temps au bord de l'explosion, désignée comme 'les All Blacks les plus faibles de l'histoire' avant le début de la compétition et battue lourdement par l'Afrique du Sud (35-7) en août en match de préparation...

Face aux phoenix néo-zélandais, les Boks, justement, ont commencé leur campagne en dominant l'Ecosse (18-3) avant de se prendre les pieds dans le tapis contre l'Irlande (8-13) pour finir fort en assommant le XV de France (29-28) puis l'Angleterre (16-15).

Quatre ans après leur sacre japonais, les Sud-Africains, véritables rouleaux-compresseurs qui broient les adversaires, ont donc l'occasion de devenir la première équipe à conserver la coupe Webb-Ellis depuis... la Nouvelle-Zélande, qui avait signé le doublé 2011-2015.

