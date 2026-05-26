Norvégiens et Lettons l'emportent

La dernière journée du tour préliminaire du Mondial mardi a confirmé une chose: la Norvège est solide. La Lettonie s'est pour sa part hissée en quarts.

Qui aurait prédit une Norvège dans le top 3 de son groupe avant le début de la compétition? Personne, assurément. Et pourtant, les Scandinaves vont se classer devant les Suédois et les Slovaques. Ils sont actuellement deuxièmes et pourraient le rester si le Canada bat la Tchéquie mardi soir (20h20). Les Tchèques pourraient finir 2es s'ils dominent les Canadiens.

En écartant le Danemark 4-3 après prolongation, la Norvège a toutefois manqué d'assurer sa 2e place et ce pour quelques secondes. Sans un but de Russell à deux secondes de la fin du troisième tiers, les Norvégiens étaient 2es à coup sûr. Et le plus frustrant pour eux, c'est qu'ils n'ont mis que 13 secondes pour l'emporter en prolongation.

Dans le groupe de la Suisse, la Lettonie a logiquement disposé de la Hongrie 8-1. On saura en fin d'après-midi si les Etats-Unis parviennent à se hisser en quarts. Ils devront pour cela battre l'Autriche en 60 minutes. Une victoire autrichienne en 60 minutes qualifierait en revanche les joueurs de Roger Bader pour les quarts.

A Fribourg, la Suède de Sam Hallam cherchera à faire comme les Américains. Il faudra pour cela battre la Slovaquie dans le temps réglementaire.

/ATS