Noè Ponti et Nikita Ducarroz en lice mardi à Paris

La journée de mardi aux JO de Paris sera marquée par l'entrée en lice de deux médaillés de bronze de Tokyo 2021.

Noè Ponti effectuera ses premières longueurs de bassin en série du 200 m papillon le matin, alors que Nikita Ducarroz disputera les qualifications du BMX Freestyle.

En bronze sur 100 m papillon il y a trois ans, Noè Ponti entame ses deuxièmes Jeux dans sa discipline la moins forte, mais non sans ambition. Le Tessinois est le 8e meilleur performeur de l'année sur 200 pap' (1'54''59), et il s'estime capable d'améliorer de plus d'une seconde ce chrono.

Mais la pression est grande sur ses épaules après les contre-performances des autres nageurs ce week-end. Elle sera moindre sur celles de la Genevoise Nikita Ducarroz: 9 des 12 concurrentes en lice à Paris décrocheront en effet leur ticket pour la finale programmée mercredi en début d'après-midi.

La tâche d'un autre Genevois, Martin Dougoud, s'annonce également aisée mardi. Le kayakiste devrait obtenir sans trop forcer son talent l'un des 20 tickets de demi-finaliste. Parmi les autres temps forts de la journée côté suisse, Stan Wawrinka disputera son 2e tour avec un joli coup à jouer face à l'Australien Alexei Popyrin.

Les chances d'assister à un deuxième podium helvétique seront en revanche minces mardi. Les triathlètes Adrien Briffod et Max Studer ne semblent ainsi pas en mesure de s'immiscer dans la lutte pour les médailles. Et le relais 4x200 m nage libre messieurs, privé de Noè Ponti et Roman Mityukov en séries, n'a que peu d'espoir d'accéder à la finale programmée en soirée.

