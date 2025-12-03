Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Noè Ponti a remporté la médaille d'or sur 50 m papillon lors des Championnats d'Europe en petit ...
Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Noè Ponti a bien commencé sa chasse aux médailles aux Européens en petit bassin en Pologne. Le Tessinois de 24 ans a décroché l'or du 50 m papillon, comme il y a deux ans.

Lors de sa première finale dans le petit bassin de Lublin, Ponti s'est imposé devant le Hongrois Szebasztian Szabo et le Français Maxime Grousset. Cet été, lors des Championnats du monde en grand bassin à Singapour, il avait perdu en finale du 50 m papillon contre ce dernier et avait dû se contenter de l'argent.

Cette fois-ci, la finale a clairement tourné à l'avantage de Ponti. Avec un temps de 21''54, 22 centièmes au-dessus de son record du monde, il a distancé Szabo de 0''35 et Grousset de 0''45. Le Tessinois a ainsi confirmé son statut de favori.

Ponti compte désormais quatre médailles d'or, deux d'argent et une de bronze aux Championnats d'Europe en petit bassin. Son palmarès devrait très probablement s'étoffer encore dans les prochains jours. Si tout se passe comme prévu, il disputera jeudi la finale du 100 m quatre nages, avant que le 100 m et le 200 m papillon vendredi et dimanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:27

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 11:35

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Articles les plus lus

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Ponti commence bien aux Européens

Ponti commence bien aux Européens

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 21:16

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 11:35

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 05:01

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Ponti commence bien aux Européens

Ponti commence bien aux Européens

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 21:16

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Autres sports    Actualisé le 01.12.2025 - 14:21

Week-end réussi au Portugal pour Sofia Uvarova

Week-end réussi au Portugal pour Sofia Uvarova

Autres sports    Actualisé le 01.12.2025 - 15:40

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 05:01

Ponti commence bien aux Européens

Ponti commence bien aux Européens

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 21:16