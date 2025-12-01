Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Noè Ponti espère à nouveau frapper fort dans les Européens en petit bassin, qui débutent mardi à Lublin en Pologne.

Titré à trois reprises lors de l'édition précédente en 2023, le Tessinois peut et veut faire aussi bien.

Tous les voyants sont au vert pour Noè Ponti. 'J'ai passé de bonnes vacances d'été, j'ai pu me ressourcer. J'ai passé des bons moments, puis ai recommencé à m'entraîner avec le groupe en septembre', raconte le Tessinois, double médaillé d'argent (50 et 100 m papillon) cet été dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

Son état d'esprit à l'heure de reprendre l'entraînement n'était forcément pas le même qu'un an plus tôt. 'L'année dernière, je sortais d'une déception' aux JO de Paris, où il avait échoué au pied du podium tant sur 100 (4e place) que sur 200 m papillon (5e). 'Ce n'était pas le cas cette année', rappelle-t-il.

Du volume dès janvier

Ponti, qui s'est confié à Keystone-ATS il y a deux semaines, a pourtant nagé plus à l'heure de la reprise. 'J'ai parcouru plus de kilomètres en septembre qu'en 2024. Et ça s'est vu dans mes performances: sur 50 m je n'étais pas aussi rapide qu'en 2024. Alors que sur 100 m, j'ai été plus rapide', souligne-t-il.

'En 2024, avant le début de la Coupe du monde je n'avais eu que trois semaines à disposition, je n'avais pas eu beaucoup de temps. Cette année, j'ai eu quatre ou cinq semaines, j'en ai fait un peu plus', explique-t-il.

'Mais pas beaucoup plus. Je vais en revanche certainement beaucoup nager en janvier et en février. Nous allons vraiment bien nous entraîner à partir de janvier', explique Noè Ponti, qui a déjà dans un coin de sa tête les Championnats d'Europe en grand bassin d'août 2026 à Paris et bien sûr les JO de Los Angeles 2028.

'Je ferai de mon mieux'

Auteur de dix podiums en dix courses disputées sur le front de la Coupe du monde en petit bassin en octobre, ce spectateur assidu du Locarno Film Festival a néanmoins fait le job pour son retour, même s'il n'a obtenu que deux succès. 'Je suis très content, ça s'est bien passé, c'était un bon début de saison', se félicite-t-il.

Noè Ponti est d'ailleurs en tête des bilans européens 2025 sur 50, 100 et 200 m papillon en petit bain, et il pointe au 3e rang sur 100 m 4 nages, discipline dans laquelle il avait obtenu l'argent lors des Européens 2023 à Otopeni. De quoi lui autoriser tous les espoirs à Lublin dès mardi.

'Je ne peux pas me cacher au final. Je ferai de mon mieux à Lublin, comme toujours, et j'espère pouvoir ramener quelque chose à la maison. Comme toujours, il faudra être en forme, même être au top de sa forme. Je peux le faire et je pense que c'est possible', conclut Noè Ponti qui, sans le dire, visera le triplé en papillon à Lublin.

