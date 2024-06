Nikola Portner acquitté

Nikola Portner peut respirer. Le comité directeur de la Bundesliga de handball a acquitté le gardien de l'équipe de Suisse, soupçonné de dopage après un contrôle positif à la méthamphétamine.

Le Bernois de 30 ans, qui a toujours clamé son innocence depuis le début de cette affaire en avril dernier, voit sa suspension provisoire être levée avec effet immédiat.

Dans le communiqué officiel de la ligue, on peut notamment lire que la quantité de méthamphétamine détectée dans l'organisme du portier du SC Magdebourg était très faible. 'Une prise active et un effet d'amélioration des performances peuvent être exclus. Il n'est pas possible de supposer une prise intentionnelle, ni une prise par négligence', est-il écrit.

'Contamination involontaire'

Ainsi, il est 'de loin le plus probable' qu'il s'agisse d'une 'contamination involontaire par une voie alternative présentée de manière concluante par l'athlète'. Les échantillons de cheveux et d'urine fournis l'auraient également confirmé.

'En outre, le parcours et les habitudes de vie présentés par le sportif et confirmés par de nombreuses personnes l'accompagnant rendent très improbable la consommation intentionnelle de produits dopants', poursuit le communiqué.

'Dans ce contexte, le comité directeur de la Bundesliga estime qu'il est largement probable qu'il n'y ait ni intention ni faute de la part de l'athlète'. La décision en faveur de Portner aurait été prise à l'unanimité.

Le Bernois n'est toutefois pas encore totalement sorti d'affaire. L'Agence nationale d'antidopage allemande (NADA) a annoncé qu'elle allait examiner la décision et les motifs, et qu'elle pourrait décider de faire appel.

