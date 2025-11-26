Nicolas Huber au repos forcé

Cette saison olympique a démarré de la pire des manières pour Nicolas Huber. Le 'rider' zurichois ...
Cette saison olympique a démarré de la pire des manières pour Nicolas Huber. Le 'rider' zurichois pourrait se retrouver au repos forcé pour plusieurs mois en raison d'une blessure au dos.

Double médaillé mondial (argent en slopestyle en 2017, bronze en Big Air en 2023), Nicolas Huber s'est blessé jeudi en chutant lors des qualifications pour le premier concours de Big Air de l'hiver à Secret Garden en Chine, a indiqué Swiss-Ski. Les examens effectués sur place ont révélé deux fractures vertébrales.

Huber rentrera en Suisse dans les prochains jours, où des examens médicaux complémentaires seront effectués et où la suite de la procédure sera déterminée. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour le Zurichois de 30 ans en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina en février.

/ATS
 

