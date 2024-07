Nadal « ne sait pas » s'il va jouer dimanche en simple

Rafael Nadal, diminué depuis plusieurs jours par une cuisse droite douloureuse, 'ne sait pas' s'il va jouer dimanche en simple dans le tournoi olympique.

L'Espagnol, qui vit a priori ses derniers JO, l'a déclaré après sa victoire en double avec Carlos Alcaraz. Il est programmé pour affronter dimanche le Hongrois Marton Fucsovics lors du deuxième match prévu sur le court central de Roland-Garros. En cas de victoire, il affronterait son grand rival Novak Djokovic au 2e tour.

'Je vais parler avec mon équipe et prendre la décision la plus intelligente possible pour avoir la meilleure chance de ramener une médaille à la maison', a-t-il expliqué. 'Parfois, plus n'est pas toujours plus, parfois, plus, c'est moins. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais pas jouer, pas du tout, c'est une réflexion que j'ai', a-t-il ajouté.

Jeudi, le gaucher de Manacor avait annulé un entraînement, faisant naître des doutes sur sa participation au tournoi olympique, avant de fouler de nouveau les courts avec un bandage à la cuisse. 'Demain (dimanche), on décidera si je joue ou si je ne joue pas. Peut-être que je le déciderai aujourd'hui mais je ne suis pas prêt à vous répondre, parce que je ne sais pas', a-t-il dit.

/ATS