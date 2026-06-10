Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Timothé Mumenthaler a pris la 5e place du 200 m du meeting Diamond League d'Oslo. Le Genevois (20''58) a fait mieux que le prodige australien Gout Gout.

Placé à l'extérieur, le champion d'Europe n'avait aucun point de repère mais il a fait un assez bon virage pour réussir sa meilleure performance de l'année, loin tout de même de ses 20''27 de l'an dernier à...Oslo. Il a tout de même vu Letsile Tebogo le passer rapidement et le Botswanais s'est imposé facilement en 19''84.

Au deuxième rang, on retrouve le Sud-Africain Sinesipho Dambile (20''12) et au 3e le Trinitéen Jereem Richards (20''50).

Grosse déception en revanche pour Gout Gout. L'Australien de 18 ans qui a couru en 19''67 ce printemps n'a pu faire mieux que 20''60 pour obtenir la 6e place dans un style assez peu académique.

Lobalu loin du compte

Dominic Lobalu a lui disputé son premier 5000 m de la saison en Norvège. 13e avec un temps de 13'08''78, le recordman de Suisse a manqué son objectif: battre ce record de 12'50''87 minutes. A mi-parcours, Lobalu accusait déjà un retard de plusieurs secondes sur son rythme habituel.

'Mes jambes tournaient bien aujourd'hui', a-t-il confié à SRF. Il ne sait pas pourquoi cela n'a pas fonctionné: 'Je me pose aussi beaucoup de questions, cela ne m'était encore jamais arrivé.' La victoire est revenue à l'Ethiopien Addisu Yihune en 12'47''62.

/ATS