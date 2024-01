Mujinga Kambundji renonce à défendre son titre mondial

Mujinga Kambundji ne défendra pas son titre sur 60 m lors des Mondiaux en salle de Glasgow, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. Elle se concentre sur la saison en plein air.

'Mon équipe et moi avons décidé que je ne défendrais pas mon titre aux Mondiaux en salle, afin de nous concentrer sur les JO de Paris et les Européens de Rome', a écrit la Bernoise de 31 ans, dont la saison estivale 2023 n'avait démarré qu'en juillet en raison d'une blessure à un pied.

'Je me réjouis déjà de cet été', poursuit Mujinga Kambundji, qui espère bien rééditer en 2024 ses exploits réalisés lors des derniers Jeux et des derniers Championnats d'Europe. Elle s'était classée 6e sur 100 m et 7e sur 200 m lors des JO 2021 à Tokyo, et s'était parée d'or sur 200 m et d'argent sur 100 m aux Européens 2022 à Munich.

Mujinga Kambundji sort d'un exercice 2023 contrasté. Elle s'était retrouvée au repos forcé au printemps en raison d'une fasciite plantaire, quelques semaines après être devenue championne d'Europe en salle. Un an plus tôt, elle avait cueilli le titre mondial en salle à Belgrade en signant le 4e temps de l'histoire sur 60 m (6''96).

/ATS