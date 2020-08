Mujinga Kambundji met un terme à sa saison

Mujinga Kambundji met un terme immédiat à sa saison, annonce son équipe de management dans un communiqué.

Ses douleurs à un ischio-jambier se sont accentuées mercredi dernier à Szekesfehervar, et la Bernoise préfère ne prendre aucun risque dans l'optique de l'exercice 2021.

La médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019 s'était blessée à l'entraînement quelques jours avant le meeting de Monaco organisé le 14 août. 'J'aurais adoré participer aux championnats de Suisse et au meeting Galà dei Castelli de Bellinzone en septembre. Mais la santé prime', souligne-t-elle dans ce communiqué.

Mujinga Kambundji (28 ans) se concentre d'ores et déjà sur la saison 2021, dont le temps fort devrait être les JO de Tokyo. 'Notre objectif initial était de faire un travail de fond et de mettre l'accent sur l'un ou l'autre domaine, surtout en tenant compte de la longue période sans compétition ayant suivi les Mondiaux de Doha', explique son coach Adrian Rothenbühler. 'Mais d'un autre côté, il fallait éviter à tout prix une blessure et ses conséquences.'

Cette saison sans grand championnat aura donc bien été une saison de transition pour Mujinga Kambundji. La sportive suisse de l'année 2019 n'aura disputé que cinq courses après sa rentrée sur 150 m et sur 3x100 m aux Inspiration Games de Zurich le 9 juillet: deux à Langenthal (un 100 et un 200 m), deux à Regensdorf (deux 100 m) et une dernière à Szekesfehervar. Elle a signé sa meilleure performance intrinsèque à Langenthal sur 100 m, où elle a réalisé 11''21.

/ATS